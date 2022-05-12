Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе из России

В марте компания решила приостановить инвестиции в проекты в России. Теперь Fortum заявила, что планирует «контролируемый уход» с рынка, продажу своих активов в стране и отказ от использования в России своего бренда

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Финская государственная энергетическая компания Fortum уйдет из России, говорится в ее отчете. «Вдобавок к ранее объявленной приостановке инвестиций и финансирования наших российских подразделений мы решили начать контролируемый уход с российского рынка», — заявили в Fortum. Там добавили, что перестанут использовать в стране бренд Fortum.

Компания отметила необходимость сокращения зависимости Европы, и особенно Германии, от российских энергоресурсов. С этой целью Fortum, в частности, договорилась с властями ФРГ о строительстве плавучего комплекса СПГ в Вильгельмсхафене и работе над другими проектами.

В начале марта компания прекратила все инвестиции в российские проекты и заявила, что сократит количество электростанций на территории России.

Fortum принадлежит контрольный пакет акций немецкой Uniper — одного из основных инвесторов «Северного потока-2». Как отметили в компании, уход с рынка подразумевает продажу доли в «Юнипро» — российской «дочке» Uniper.

В России Fortum владеет 94,88% в российской «Фортум» и 29,45% — в Территориальной генерирующей компании № 1. «Фортум» управляет семью теплоэлектростанциями на Урале и в Западной Сибири, в том числе Няганской ГРЭС. Согласно данным на сайте компании, суммарная мощность генерирующих объектов «Фортума» составляет 4672 МВт.

Сейчас компания, как и финский Fortum, сосредоточилась на развитии возобновляемых источников энергии. Среди ее активов в этой сфере — ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.

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