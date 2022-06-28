Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России

Компания пришла на российский рынок в 2005 году. Свои активы в России и Белоруссии она оценивает в €400 млн

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Финская компания Nokian Tyres, которая занимается производством автомобильных шин, приняла решение уйти с российского рынка, говорится в заявлении компании. Компания пришла к выводу, что продолжение деятельности в стране более невозможно.

«Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства», — говорится в сообщении.

По данным компании, стоимость активов Nokian Tyres в России и Белоруссии с учетом их обесценивания на 31 мая составляет около €400 млн.

В связи с уходом с российского рынка компания решила продолжить наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США и инвестировать в новые мощности в Европе.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. 22 марта компания заявила о прекращении инвестиций в производство автомобильных шин в России.

Ранее японская автокомпания Nissan приняла решение приостановить производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля. Генеральный директор компании Макото Утида объяснил такое решение влиянием санкций против России.