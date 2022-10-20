Финская Orion Pharma опровергла уход из России

Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме

Компания делает все необходимое, чтобы российские пациенты имели возможность получать качественные препараты, сообщила Orion Pharma. «Ведомости» ранее писали о начале ликвидации ею российского бизнеса

Фото: Orion Russia / Vimeo

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma продолжает работу в России в штатном режиме, говорится на ее российском сайте.

«Орион Фарма Россия» продолжает свою работу в штатном режиме. Забота о здоровье пациентов остается нашим главным приоритетом в любой ситуации и в любое время. Мы делаем все необходимое и возможное, чтобы российские пациенты имели возможность получать качественные препараты», — заявила компания.

Компания не планирует ликвидировать российский бизнес к концу года, информация СМИ об этом не соответствует действительности, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, где приводятся слова гендиректора Orion Corporation Тимо Лаппалайнена.

«В настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности, а приведенные источники не являются достоверными и не могут быть подтверждены», — заявил Лаппалайнен.

Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор сообщили РБК, что компания не уведомляла ведомства о прекращении деятельности в стране, как должна была согласно требованиям законодательства.

Orion Pharma также опубликовала отчет за девять месяцев 2022 года, в нем говорится о финансовых рисках для компании из-за боевых действий на Украине. «Из соображений безопасности пациентов и этических соображений Orion продолжает поставлять в Россию в ограниченных объемах некоторые критически важные лекарства, а также предоставлять лекарства клиентам с местных складов в стране. Однако ситуация в настоящее время очень затрудняет оценку дальнейшего развития бизнеса», — заявила компания. Orion отметила, что у нее нет активов в России, она осуществляет только продажи. В 2021 году на Россию приходилось 4% от совокупного объема продаж.

В российском офисе на запрос РБК не смогли оперативно ответить.

Orion выпускает препараты «Метипред» (метилпреднизолон), «Дивигель», «Изихейлер Будесонид», «Тамоксифен», «Фертина», «Регидрон», витамины «Кальций Д3 Орион» и «Ультра-Д».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, сообщила, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца года. По данным издания, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения, об этом также сообщил источник, близкий к топ-менеджменту финской компании.

Orion Pharma с началом пандемии ввозила препараты метилпреднизолона по процедуре для незарегистрированных лекарств в пандемию, когда из-за повышенного спроса со стороны медучреждений возник риск дефицита. Последняя серия этого средства (ТН Преднол-Л) ввозилась в Россию в начале февраля этого года, выяснил РБК на основе данных госреестра лекарств.

С начала года только американская Bristol-Myers Squibb (BMS) сообщила об уходе с российского рынка, передав бизнес российский «дочкам» швейцарской Swixx Biopharma, о ее уходе писал Vademecum. В BMS подтвердили РБК, что компания официально передала им российский бизнес.

