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Минтранс анонсировал временное закрытие Крымского моста для автомобилей

Минтранс: Крымский мост будет закрыт для автомобилей с 13:00 до 18:00 17 января
Фото: mkhusnullin / Telegram
Фото: mkhusnullin / Telegram

Крымский мост закроют для автомобильного транспорта 17 января, сообщили в Министерстве транспорта России.

Мост будет закрыт с 13:00 мск 17 января до 18:00 мск, в ведомстве объяснили это ремонтными работами. При этом ограничения на подъездах к мосту введут уже с 12:00 мск, предупредили в Минтрансе.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

В октябре на Крымском мосту произошел взрыв грузовика. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы и назвал произошедшее терактом. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Ремонт Крымского моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета были установлены. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, поскольку они были деформированы. По отремонтированной части движение возобновилось в начале декабря.

6 января Росавтодор сообщил, что два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два — в феврале. Во время работ движение по мосту будет ограничено. Хуснуллин обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.

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Минтранс сообщал об альтернативном автодорожном маршруте в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.

Минтранс анонсировал временное закрытие Крымского моста для автомобилей
Минтранс анонсировал временное закрытие Крымского моста для автомобилей

Теги
Крымский мост Минтранс ограничение движения Автомобили
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