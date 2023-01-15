Минтранс анонсировал временное закрытие Крымского моста для автомобилей
Крымский мост закроют для автомобильного транспорта 17 января, сообщили в Министерстве транспорта России.
Мост будет закрыт с 13:00 мск 17 января до 18:00 мск, в ведомстве объяснили это ремонтными работами. При этом ограничения на подъездах к мосту введут уже с 12:00 мск, предупредили в Минтрансе.
Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
В октябре на Крымском мосту произошел взрыв грузовика. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы и назвал произошедшее терактом. Киев свою причастность к взрыву отрицает.
Ремонт Крымского моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета были установлены. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, поскольку они были деформированы. По отремонтированной части движение возобновилось в начале декабря.
6 января Росавтодор сообщил, что два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два — в феврале. Во время работ движение по мосту будет ограничено. Хуснуллин обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.
Минтранс сообщал об альтернативном автодорожном маршруте в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.