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Движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонта

Минтранс: движение по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение, сообщает Минтранс.

«В 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее Минтранс предупреждал, что движение будет ограничено с 4:00 до 16:00 мск 14 января.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, обрушилось два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы и назвал произошедшее терактом. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Ремонт Крымского моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета были установлены. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, поскольку они были деформированы. По отремонтированной части движение возобновилось в начале декабря.

6 января Росавтодор сообщил, что два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два — в феврале. Во время работ движение по мосту будет ограничено. Хуснуллин обещал, что ремонт моста завершится в марте 2023 года.

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Крымский мост автомобильное движение
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