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В Омской области ввели частичный масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

Масочный режим ввели в больницах и соцучреждениях Омской области из-за гриппа и ОРВИ
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В Омской области ввели масочный режим в медицинских и социальных учреждениях всех форм собственности для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Это следует из постановления главного санитарного врача по Омской области Александра Крига.

В документе отмечается, что в период с 12 по 18 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 98,4%. Уровень заболеваемости вырос на 32,8% по сравнению с предыдущей неделей и составил 145,8 случая на 10 тыс. населения.

Заболеваемость вирусными инфекциями растет по всей России. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 12 по 18 декабря уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 15,8%. Чаще всего россияне заболевают гриппом (70%), самый распространенный из штаммов — свиной грипп A (H1N1).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести тесты на грипп среди всех пациентов с симптомами вирусных инфекций, чтобы снизить риски для заболевших. При этом в середине декабря она отметила, что делать прививку от гриппа уже поздно.

В связи с возросшей заболеваемостью гриппом и ОРВИ школы и детские сады начали закрываться на карантин или раньше уходить на зимние каникулы. В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ученики школ отправились на каникулы раньше, а все школы Владикавказа и Смоленска закрывали для профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Ограниченный масочный режим ввели, например, в Петербурге и Владимирской области.

Теги
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