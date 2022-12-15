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В Роспотребнадзоре заявили о пройденном пике гриппа и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор Москвы сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пик заболеваний гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице пройден, заявила в эфире телеканала «Москва 24» глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева.

Этот вывод можно сделать исходя из анализа статистики числа переболевших, пояснила она. Андреева признала, что ситуация с эпидемией гриппа в Москве остается непростой: «Город болеет, и болеет непросто». Роспотребнадзор Москвы рекомендовал работникам медучреждений носить маски и обеззараживать воздух в помещениях, где скапливается много людей, для профилактики распространения инфекций.

14 декабря глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в России необходимо тестировать на грипп всех людей с проявлением симптомов ОРВИ. Путин отметил, что заболеваемость растет «чуть ли не на 30–35% в неделю». Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в стране напряженной.

7 декабря Попова констатировала, что свиной грипп (H1N1) пришел в Россию всерьез. Он наносит большой ущерб здоровью и имеет высокий потенциал распространения. Именно он вызвал пандемию 2009–2010 годов. Попова заверила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов.

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Роспотребнадзор грипп ОРВИ Елена Андреева Москва
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