Школьники Ленобласти уйдут на каникулы раньше из-за вспышки ОРВИ

Школьники в Ленинградской области уйдут на каникулы на два дня раньше из-за вспышки ОРВИ

Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

В Ленинградской области каникулы начнутся на два дня раньше из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает телеграм-канал администрации региона.

«Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе принято решение о начале каникул на два дня раньше — с 26 декабря вместо 28 декабря. Таким образом, следующая неделя — последняя учебная неделя второй четверти», — говорится в сообщении.

Как заявил зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, чтобы снизить заболеваемость, нужно «увеличить период разобщенности в школах хотя бы до двух недель». Он уточнил, что на карантине из-за гриппа находятся 197 классов в 57 школах, «порядка 5 тыс. детей».

14 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что количество заболевших ОРВИ и гриппом школьников превысило в городе 70 тыс. человек. Она уточнила, что ученики с 1-го по 4-й класс завершат вторую четверть до 20 декабря, но родители по желанию могут забрать их на ранние каникулы — начальные классы продолжат работать в режиме дополнительного образования. Если в классе заболевает больше 20% детей, весь класс должен быть переведен на удаленный формат минимум на неделю.

6 декабря Минздрав рекомендовал россиянам носить маски, чтобы не заразиться гриппом и COVID. «Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. <...> Мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — сказал глава министерства Михаил Мурашко.