Роспотребнадзор предложил проводить тестирование на грипп у всех с симптомами ОРВИ

Попова предложила тестировать на грипп всех с симптомами ОРВИ

Президент Владимир Путин сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом растет на 30-35% в неделю

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В России необходимо начать тестирование на грипп у всех людей с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Российский лидер отметил, что заболеваемости растет, «чуть ли не на 30-35% в неделю».

«Оперативным штабом под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала Попова.

Главный санитарный врач добавила, что можно начать тестирование на выявление гриппа таким же образом, как это было с коронавирусом, чтобы снизить риски для людей.

В стране наблюдается подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом, ранее сообщила Попова, отметив, что пути их передачи одинаковые. Она также заявила, что прививочная компания в России завершена и делать прививку от гриппа уже поздно.

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