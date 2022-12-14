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В Петербурге младшие классы отправят на досрочные каникулы из-за гриппа

Вице-губернатор: в Петербурге более 70 тыс. школьников болеют гриппом и ОРВИ
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Санкт-Петербурге превысило 70 тыс. человек, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек. На дистанционный формат переведено 244 класса в 71 школе. И темпы заболеваемости продолжают расти. Как говорят медики: грипп наверстывает свое за два года, когда его практически вытеснила пандемия коронавируса», — рассказала Потехина.

В связи с ростом детской заболеваемости Потехина вместе с главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой провели совещание с директорами школ и детских садов, где договорились о следующих мерах:

  • До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти и по желанию родители смогут забрать их на ранние каникулы.
  • При этом начальные школы продолжит работать — но уже в режиме дополнительного образования.
  • Новогодние мероприятия для младшей школы отменять не планируется. Классы, которые не успеют провести «елки» до 21 декабря, смогут сделать это по заранее утвержденному графику.
  • Школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% детей — весь класс должен быть переведен на удаленный формат как минимум на неделю.
  • Продолжает действовать смешанный формат: при малейших сомнениях родителям рекомендуется воспользоваться им.
  • Детские сады продолжат работать в обычном режиме, однако им следует обеспечить строгий входной контроль — как для малышей, так и для сотрудников.

Вице-губернатор отметила, что самое большое количество госпитализаций в этом сезоне приходится именно на детей, а в общем количестве болеющих детей на возраст от 7 до 10 лет приходится около 70%.

Материал дополняется.

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