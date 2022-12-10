Школы и детские сады Владикавказа закрыли на карантин с 10 декабря из-за ОРВИ и гриппа

Все школы и детсады Владикавказа закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Все школы и детские сады Владикавказа (Северная Осетия) приостанавливают работу с 10 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, школьники будут учиться в дистанционном формате, сообщила администрация города в телеграм-канале.

«В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также превышением порогового значения (более 20%) заболевших обучающихся школ и воспитанников детских садов города <...> образовательные учреждения Владикавказа с 10 по 14 декабря приостанавливают свою деятельность», — сказано в сообщении.

В администрации предупредили, что в случае необходимости в детских садах, а также для учащихся начальных классов откроют дежурные группы. Образовательные учреждения, где их откроют, обяжут строго соблюдать санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в Северной Осетии и Владикавказе несколько недель подряд. В регионе циркулируют вирусы гриппа, включая свиной, (A/H1N1), респираторно-синцитиальные-вирусы и аденовирусы, говорили в Роспотребнадзоре.

ОРВИ или острые респираторные вирусные инфекции — это собирательное название для группы инфекционных воспалительных заболеваний, при которых происходит поражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Школы Владикавказа начали закрывать на карантин в начале декабря. К 9 декабря, до закрытия всех образовательных учреждений, на карантин ушли 20 школ и 50 детсадов региона.

Ранее на карантин по той же причине закрыли все школы Смоленска.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет по России в целом. По данным Роспотребнадзора на 6 декабря за неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей. Свиной грипп A (H1N1) выявили в 74 регионах.