Во Владимирской области ввели частичный масочный режим из-за гриппа

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В социальных учреждениях Владимирской области ввели масочный режим из-за распространения гриппа. Это следует из постановления главного санитарного врача области Татьяны Даниловой.

«Ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания. Усилить проведение текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, с использованием средств обеззараживания воздушной среды», — говорится в тексте. Масочный режим также вводится в «медицинских организациях всех форм собственности».

Постановление вступило в силу 16 декабря.

В отчете местного управления Роспотребнадзора за неделю с 5 по 11 декабря говорится, что за медицинской помощью обратилось 19 645 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом составило 114,2%. «В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован во всех возрастных группах», — отмечается в заявлении.

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом растет по всей России. 13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей. При этом среди штаммов преобладает A (H1N1) — свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах России.

В некоторых регионах из-за роста заболеваемости ввели ограничения. Все школы Владикавказа и Смоленска были закрыты на карантин, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области учеников школ отправили на досрочные каникулы. В Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести тестирование на грипп для всех пациентов с симптомами вирусных инфекций, чтобы снизить риски для заболевших. При этом она заявила, что делать прививку от гриппа уже поздно.