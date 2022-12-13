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В Петербурге вновь ввели ограниченный масочный режим из-за гриппа
Роспотрбнадзор из-за гриппа ввел масочный режим в больницах и школах Петербурга
В Петербурге в связи с ростом заболеваемости гриппом с 14 декабря вводится масочный режим в больницах и социальных учреждения, прекращается плановая госпитализация детей, устанавливается обязательная проверка температуры для посетителей учебных заведений. Соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
«В период с 05.12.2022 года по 11.12.2022 года суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%», — говорится в постановлении.
Материал дополняется.
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