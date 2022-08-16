Роспотребнадзор посоветовал части регионов вернуть масочный режим
В России продолжается рост новых случаев COVID-19, в связи с чем Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста. <...> В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.
При этом 48,6% выявленных случаев, по данным ведомства, приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Показатель заболеваемости в целом по стране составил 119,71 на 100 тыс. населения, что на 49,2% выше, чем на прошлой неделе.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам активизировать разъяснительную работу с населением, а также уделить особое внимание работе с лицами из групп риска: старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.
Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. После этого Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране. При этом ведомство отметило, что оставляет за собой контроль над эпидемической ситуацией и в случае ухудшения может возобновить их действие.
Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к концу месяца заболеваемость выросла в несколько раз. Так, за последние сутки в стране выявили 23,9 тыс. новых случаев заболевания, еще 59 человек скончались. В Кремле динамику роста числа сочли тревожной, но отметили, что такая ситуация наблюдается и в других странах.
С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения, однако затем показатель начал снижаться.
Ранее о возвращении обязательного масочного режима в общественных местах объявили власти Бурятии. Кроме этого, обязательный масочный режим в учреждениях здравоохранения ввели власти Тульской области, а Калмыкия вернула обязательную вакцинацию для уязвимых категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет и медработников.