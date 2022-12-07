Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, сообщили РБК в управлении образования и молодежной политики администрации города.

«С 7 [декабря] на семь календарных дней во всех образовательных учреждениях города Смоленска временно прекращены учебные занятия», — сказали в управлении.

Начальник отдела общего образования администрации города Ольга Симонова в разговоре с ТАСС уточнила, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора на карантин ушли все 43 школы Смоленска, где учатся 37 тыс. детей.

Как сообщили в местном Роспотребнадзоре, с 28 ноября по 4 декабря специалисты зафиксировали в Смоленске превышение эпидемического порога по заболеваемости по населению в целом на 143,7%. По словам Симоновой, в возрастных группах от 7 до 14 лет эпидпорог превышен на 281%, от 15 лет и старше — на 120,6%.

Росте заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется не только в Смоленске и области, но и по России в целом. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Свиной грипп A (H1N1) выявили в 74 регионах.

Прививки от гриппа сделали более 72,4 млн человек, или 49,5% от численности населения страны, заявили в Роспотребнадзоре. По состоянию на 2 декабря лидером по доле привитого населения стала Тува (61,5%).