Роспотребнадзор: показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 16% за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 16% за неделю

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю на 15,8%, свиной грипп выявили в 86 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, чаще всего россияне заболевают гриппом (70%), самый распространенный из вирусов — А (H1N1) 2009 (свиной грипп).

Из числа других респираторных вирусов лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

Прививку от гриппа сделали более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, говорили РБК в Роспотребнадзоре. Руководитель службы Анна Попова называла эпидемическую ситуацию в стране напряженной.

Из-за всплеска заболеваемости в регионах устанавливают разного рода ограничения, например в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях, в Москве запретили посещение пациентов в стационарах, в Воркуте, Владикавказе и Смоленске все школы закрыли на карантин. При этом глава московского управления Роспотребнадзора заявила, что в столице пик заболеваний гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пройден.

