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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Минтранс сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту 19 декабря

Минтранс: движение по Крымскому мосту 19 декабря приостановят из-за ремонта
Фото: ФДА «Росавтодор» / ТАСС
Фото: ФДА «Росавтодор» / ТАСС

Движение транспорта по Крымскому мосту 19 декабря приостановят в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщил Минтранс в телеграм-канале.

«С 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено», — предупредило ведомство.

Ранее Минтранс сообщал о запрете допуска к проезду по мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе автомобилей типа «Газель», движущихся как с грузом, так и без него. Ограничение вступило в силу с 11 декабря.

8 октября на мосту взорвался грузовик и загорелись железнодорожные топливные цистерны. Были повреждены два пролета автомобильной части моста, погибли четыре человека. Движение поездов и автомобилей (исключая грузовые) по неразрушенной части возобновили в день теракта. Через десять дней разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т.

Президент Владимир Путин обвинил в организации взрыва спецслужбы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта. СК России завел уголовное дело о теракте. ФСБ пришла к выводу, что организатором взрыва на мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов.

Ремонт моста начался 12 октября. Изначально вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что необходимо заменить два пролета моста на разрушенной части, однако позднее он заявил, что придется заменить еще четыре на неразрушенной из-за их деформации.

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5 декабря движение машин (исключая грузовые) по отремонтированной части восстановили. Закончить ремонт левой стороны автодорожной части моста должны в конце марта 2023 года, утверждал Хуснуллин. В тот же день Путин проехал по восстановленному мосту на Mercedes, а также заявил о необходимости надежного сообщения с Крымом по суше.

Теги
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