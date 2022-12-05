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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Путин заявил о необходимости надежного сообщения с Крымом по суше

Путин: нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше
Инженер ФКУ Упрдор&nbsp;&laquo;Тамань&raquo; Никита Храпов,&nbsp;Владимир Путин&nbsp;и&nbsp;Марат Хуснуллин на Крымском мосту
Инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов, Владимир Путин и Марат Хуснуллин на Крымском мосту (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость надежного сообщения с Крымом по суше, передает ТАСС. Глава государства посетил Крымский мост, движение по отремонтированной после взрыва части которого было восстановлено 5 декабря.

«Нам, конечно, кроме этого нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше», — отметил он.

Путин проехал по мосту на автомобиле вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тот пообещал закончить восстановительные работы на левой стороне автодорожной части Крымского моста к концу марта.

Сухопутный маршрут в Крым по материковой части проходит через вошедшие в состав России в конце сентября республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области. К 8 июня он был открыт для военных перевозок, а после взрыва на Крымском мосту стал доступен и для гражданских автомобилей. В частности, по этому маршруту призывали передвигаться водителей большегрузов.

Путин заявил о необходимости надежного сообщения с Крымом по суше
Путин заявил о необходимости надежного сообщения с Крымом по суше

«Я знаю, что работы там проведены, свыше 300 км маршрут», — сказал Путин. Хуснуллин уточнил, что маршрут составляет 381 км до Ростовской области, из них 180 км приведены в нормативное состояние. Он добавил, что организован безопасный маршрут следования с охраной. По словам вице-премьера, этот маршрут во время штормов использовался для доставки грузов для ремонта Крымского моста.

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Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильной части моста обрушились. По данным ФСБ, организаторами были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов.

В спецслужбе рассказали, что взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь.

Следственный комитет полагает, что к теракту причастны 12 человек. Восьмерых из них уже задержали, суд их арестовал до 8 декабря.

Теги
Персоны
Владимир Путин Крымский мост Крым сообщение

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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