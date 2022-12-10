«Газели» временно перестанут пускать по Крымскому мосту

К движению по Крымскому мосту с 11 декабря перестанут допусткать автомобили грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе «Газели». Ограничения носят временный характер, указали в Минтрансе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Грузовики грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе автомобили типа «Газель», движущиеся как с грузом, так и без него, перестанут допускать к проезду по Крымскому мосту с 11 декабря, сообщил Минтранс России.

«Водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные ограничения носят временный характер, а об их снятии будет объявлено дополнительно.

Движение грузового транспорта по основному маршруту в Крым — через Крымский мост — было полностью приостановлено после теракта на мосту 8 октября. Тогда после взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. Погибли четыре человека. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн руб.

Движение поездов и автомобилей (исключая грузовые) по неразрушенной части возобновили в день теракта. Через десять дней разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т.

Следственный комитет России завел дело о терроризме (по ч. 2 ст. 205 УК), президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

Ремонт моста начался 12 октября. Изначально вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что необходимо заменить два пролета моста на разрушенной части, однако позднее он заявил, что придется заменить еще четыре на неразрушенной из-за их деформации.



5 декабря движение машин (исключая грузовые) по отремонтированной части восстановили. Закончить ремонт левой стороны автодорожной части моста должны в конце марта 2023 года, утверждал Хуснуллин. В тот же день Путин проехал по восстановленному мосту на автомобиле, а также заявил о необходимости надежного сообщения с Крымом по суше.