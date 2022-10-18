Вице-премьер Хуснуллин: по Крымскому мосту уже могут проехать грузовики до 40 т

По Крымскому мосту стали пускать грузовики до 40 т

Поврежденные пролеты планируется демонтировать до конца декабря, сообщил Хуснуллин. Правительство распорядилось восстановить Крымский мост не позже июля 2023 года

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 т, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме, передает «РИА Новости».

«Мы [левую автополосу] укрепили, запустили [движение] в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 т проезжать», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнял, что грузовики на мост не будут пропускать без досмотра.

Поврежденные пролеты моста, по словам Хуснуллина, планируется демонтировать до конца декабря. «Уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», — сказал он. Хуснуллин добавил, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Утром 8 октября на нем подорвали грузовик. В результате ЧП погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. Российские власти считают, что взрыв организовали спецслужбы Украины.

Правительство распорядилось восстановить Крымский мост не позднее 1 июля. Исполнителем работ определена компания «Нижнеангарсктрансстрой». При этом она может привлечь и другие компании, если сама выполнит не менее 50% обязательств по каждому госконтракту.