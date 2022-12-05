Хуснуллин на Крымском мосту доложил Путину о ходе восстановительных работ

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки на автомобиле по Крымскому мосту с президентом Владимиром Путины доложил ему о ходе восстановительных работ. Кадры показал телеканал «Россия-24».

«Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», — отметил Путин, ехавший за рулем автомобиля.

Хуснуллин заявил, что эта сторона моста «находится в работоспособном состоянии, мы с первых же дней ее привели в порядок, укрепили и запустили по ней движение». «Но, если вы поручите, то мы ее тоже приведем в состояние, чтобы она была такая же, как левая», — добавил вице-премьер.

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