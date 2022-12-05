Путин за рулем проехался по Крымскому мосту

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Президент Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт. Он за рулем машины проехал по мосту и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильной части обрушились. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов.

В спецслужбе рассказала, что взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь.

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