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Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

Путин за рулем проехался по Крымскому мосту

Путин за рулем проехался по Крымскому мосту
Video

Президент Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт. Он за рулем машины проехал по мосту и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильной части обрушились. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов.

В спецслужбе рассказала, что взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь.

Материал дополняется. 

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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