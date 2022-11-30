Захарова сочла «дном» предлагаемый Западом потолок цен на нефть из России

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Инициатива Запада об ограничении цен на российскую нефть является «дном», это может стать опасным прецедентом для международной торговли. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

Захарову попросили оценить тот факт, что потолок цен до сих пор не согласован, хотя ограничения должны вступить в силу 5 декабря.

«На мой взгляд, это не потолок, а дно. <...> Мы неоднократно говорили о том, что введение таких мер, так называемого потолка цен на российскую нефть, это не просто не рыночный механизм, это антирыночная мера», — сказала Захарова.

Введение потолка цен, по словам представителя МИДа, нарушит цепочки поставок, и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. «Ценовой диктат, формирование некого картеля покупателей создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах», — заключила она.

Ввести потолок цен на российскую нефть еще в сентябре решили страны «Группы семи» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, который включает введение потолка цен на нефть из страны с 5 декабря. С 5 февраля 2023-го планируется распространить эту меру на нефтепродукты. Точную предельную цену еще обсуждают.

Представители стран ЕС вели переговоры по потолку цен 25 ноября, но не смогли утвердить его. Новый раунд, который прошел 28 ноября, также не был успешным, писал Reuters со ссылкой на дипломатов. Причиной стала позиция Польши, которая требовала снизить лимит сильнее, чем предлагали на переговорах, говорили собеседники агентства. Об этом же сообщали Politico и Financial Times.

Газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что США вместе с союзниками рассматривают цену в $60–70 за баррель как предельную. Большая часть стран ЕС, по данным Politico, согласилась установить лимит на уровне $65–70. На переговорах 28 ноября шли дискуссии о снижении потолка до $62, писал Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Польша, по данным Politico, требовала снизить его до $30 за баррель. Окончательное решение по этому поводу не приняли до сих пор.

В октябре вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые введут потолок цен. Его слова подтвердили в Кремле, о том же на брифинге заявила Захарова. Москва считает, что эти ограничения противоречат действующим контрактам и рыночным механизмам, пояснял президент России Владимир Путин.