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Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США в Китай

Белый дом: госсекретарь Блинкен приедет в Китай после переговоров Байдена и Си Цзиньпина
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Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press)

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин накануне саммита «Большой двадцатки» в Индонезии договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит с визитом Китай, сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что Блинкен посетит Китай в продолжение дискуссии глав двух государств. На встрече с Си Цзиньпином Байден заявил, что США и Китай вместе должны работать над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая нестабильность и других. По его словам, этого ожидает от двух стран международное сообщество. Си Цзиньпин также заявил Байдену, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США.

Байден и Си Цзиньпин также обсудили военные действия на Украине и «безответственные угрозы использования ядерного оружия» со стороны России, сообщает Белый дом. Оба лидера согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей.

Cаммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался приезжать на мероприятие. Россию на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он уже прилетел в Индонезнию. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан исключил встречу Байдена с главой российского МИДа.
 

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Путин в конце сентября обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и стремлении расколоть государство на множество враждующих регионов. Он пообещал использовать для защиты страны все средства, напомнив, что на вооружении российской армии тоже есть ядерное оружие. Байден назвал заявления Путина «безответственными». Российский МИД 11 октября подчеркнул, что страна никому не угрожает ядерным оружием, однако США пытаются распространить обратные утверждения.

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В конце месяца Путин заявил, что для России «нет никакого смысла» в ядерном ударе.

Теги
Джо Байден Си Цзиньпин G20 ядерное оружие Китай Энтони Блинкен
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Срок
Ваш доход
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Ставка
0%
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