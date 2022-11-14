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Байден и Си Цзиньпин на встрече рассказали, чего ждут друг от друга

Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 на Бали
Глава КНР призвал вместе улучшать отношения Китая и США, а американский лидер выразил надежду, что у них с Си Цзиньпином получится вместе работать над глобальными проблемами
Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден
Си Цзиньпин (слева) и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

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Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 в Индонезии. Это их первая личная встреча в качестве глав государств: до этого они общались по телефону и видеосвязи. Переговоры прошли в отеле Mulia на Бали.

Си Цзиньпин на встрече заявил Байдену, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США, передает Xinhua. Он сказал, что рассчитывает на совместную работу с американским президентом по восстановлению связей между государствами. Лидер КНР также призвал «относиться к истории как к зеркалу и позволить ей определять будущее».

Байден выразил надежду, что они с Си Цзиньпином смогут найти путь для совместной работы над глобальными проблемами, которые требуют сотрудничества, сообщает Белый дом. В числе таких проблем американский лидер назвал климатические вопросы и нехватку продовольствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Байден намерен предупредить Си Цзиньпина о росте военного присутствия США в регионе из-за ракетных пусков КНДР. Американский президент также планировал обсудить с китайским коллегой военную операцию России на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, сообщал CNBС со ссылкой на представителя администрации США. По данным AFP, Байден намеревался обговорить с Си Цзиньпином создание «системы сдержек и противовесов» между странами, чтобы конкуренция не превратилась в конфликт.

Cаммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15–16 ноября. Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Салливан исключил встречу Байдена с главой российского МИДа на полях саммита.

Американско-китайские отношения обострились этим летом, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Пекин, не признающий независимость острова, счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. По словам Пелоси, она приехала, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона поддержке острова и «динамично развивающейся тайваньской демократии».

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С начала военных действий на Украине Китай занял нейтральную позицию: призывал к мирному разрешению конфликта, не осуждая его, выступал за территориальную целостность Украины, но не ввел против Москвы санкции и воздержался от голосования на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

США, осуждая действия России на Украине, неоднократно вводили санкции против российских физических и юридических лиц. В марте официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают санкции против Китая, если тот поддержит Россию, и будут следить за дальнейшими шагами КНР. В апреле пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Китаю «серьезными последствиями» в случае военной или экономической поддержки России.

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Персоны
Ломакина Яна
G20 Джо Байден Си Цзиньпин США Китай

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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