Лавров возглавит делегацию России на G20

Ранее о том, что Лавров возглавит делегацию России вместо президента Владимира Путина, сообщал Bloomberg. Власти Индонезии подтвердили, что Путин не поедет на саммит, однако выступит на одной из встреч в онлайн-формате

Сергей Лавров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава МИДа Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября, сообщил пресс-атташе российского посольства в Индонезии Александр Тумайкин, передает «РИА Новости».

«Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — сказал он.

Позже это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Cаммит G20 («Группы двадцати») будет проходить на Бали 15–16 ноября.

Ранее о том, что глава российского МИДа будет представлять Россию на G20 вместо президента Владимира Путина, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Позже в Индонезии подтвердили, что Путин не поедет на саммит, однако выступит на одной из встреч в онлайн-формате.



Также принять участие в саммите пригласили президента Украины Владимира Зеленского, хотя страна и не входит в «двадцатку». Его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что, скорее всего, глава государства подключится к мероприятию в онлайн-формате. При этом ранее украинский президент заявлял, что откажется от участия, если на саммите будет присутствовать Путин.

Лавров, говоря о возможном участии Зеленского во встрече лидеров G20, заявлял, что тот «рад вписаться в любой формат», но Россию не интересует, будет ли он «ходить где-то сбоку» в Индонезии. «Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые. Видимо, в промежутках между получением команды из Вашингтона у него остается свободное время», — считает министр.