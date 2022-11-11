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Песков заявил о личном решении Путина не ехать на саммит G20

В Кремле заявили, что решение Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком
Делегацию России на саммите G20, который пройдет на Бали на следующей неделе, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин лично принял решение отказаться от поездки на саммит G20 на Бали, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Делегацию России на саммите G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили ранее в российском посольстве в Индонезии.

Ранее индонезийские дипломаты сообщали, что лидеры России, и Украины будут присутствовать на саммите, который запланирован на середину ноября. Об этом, в частности, 7 октября писало издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса. Однако через несколько часов после публикации портал изменил заметку, убрав цитату посла. 11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20. Однако в Киеве и Москве это сообщение опровергли, заявив, что решения еще не приняты.

Путин не исключал возможность поездки на саммит, но указывал, что все будет зависеть от обстановки. «Я посмотрю, на Бали я уже бывал. Сам по себе Бали — место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить встречу G20», — сказал он 16 сентября.

Зеленский, который в этом году получил спецприглашение на G20 (Украина не входит в этот международный клуб), в саммите примет участие — однако, скорее всего, в онлайн-формате, сообщала пресс-служба украинского лидера.

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