Белый дом исключил встречу Байдена с Лавровым на саммите G20

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита глав государств «большой двадцатки» (G20), заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

«Президент не планирует встречаться с министром иностранных дел России», — ответил он на вопрос о том, будет ли Байден обсуждать на саммите с российскими представителями вопрос об обмене заключенными.

Саммит «большой двадцатки» будет проходить 15–16 ноября на Бали. Накануне в Кремле сообщили, что вместо президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. После этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс также сказал, что госсекретарь Энтони Блинкен не планирует встречаться с ним.

В России наказание по делу о контрабанде наркотиков отбывает американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В феврале этого года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Грайнер заявила, что у нее не было умысла совершать преступление, а наркотик в сумке оказался, поскольку она «собиралась впопыхах». Защита спортсменки, в свою очередь, утверждала, что врач в США прописал Грайнер медицинский каннабис для облегчения хронических болей. Суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы.

Кроме нее наказание в колонии строгого режима отбывает осужденный за шпионаж американец Пол Уилан. США предлагали обменять их обоих на российского бизнесмена Виктора Бута, заключенного в США по делу о торговле оружием и поддержке терроризма. В августе в Белом доме сказали, что считают ответ России на предложение несерьезным. В октябре Байден сообщил, что подвижек по вопросу обмена по-прежнему нет.