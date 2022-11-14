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Байден и Си Цзиньпин призвали не допустить применения ядерного оружия
Байден и Си Цзиньпин призвали не допустить применения ядерного оружия на Украине
Си Цзиньпин и Джо Байден
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам своей первой встречи заявили, что поддерживают позицию, согласно которой ядерная война не должна быть развязана, следует из сообщения на сайте Белого дома.
«Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине», — говорится в заявлении.
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