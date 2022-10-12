Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие на Украине

Президент США назвал «безответственными» заявления Путина на эту тему. Он усомнился что Путин решит применить тактическое ядерное оружие и предупредил об «ужасающих последствиях» этого шага

Президент России Владимир Путин навряд ли решит применить тактическое ядерное оружие в спецоперации на Украине, заявил президент США Джо Байден в интервью CNN.

«Не думаю, что он пойдет на это. Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», — сказал Байден.

Президент США добавил, что применение тактического ядерного оружия на Украине, с его точки зрения, привело бы к «ужасающим последствиям». Американская администрация, по словам Байдена, уже обсуждала возможный ответ, «но было бы безответственно говорить о том, что [Вашингтон] мог и не мог бы сделать».

Российские власти не раз исключали возможность применения ядерного или химического оружия в рамках спецоперации на Украине.Путин в конце сентября обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и стремлении расколоть государство на множество враждующих регионов. Он напомнил, что на вооружении у российской армии тоже есть ядерное оружие и пообещал использовать для защиты России все средства. Позднее, говоря об использовании США ядерного оружия против Японии в 1945 году, президент России назвал произошедшее прецедентом.

Российский МИД 11 октября заявил, что Россия не угрожает ядерным оружием ни одной стране, о чем не раз говорили представители власти. Однако Соединенные Штаты пытаются распространить обратные утверждения, используя «ядерную риторику» вместе со своими союзниками, подчеркивал замглавы ведомства Сергей Рябков.

НАТО и США после слов Путина усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями. Разведка блока решила, что Москва собирается провести ядерные испытания, писали La Repubbliса и The Times. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предупредил о серьезных последствиях при использовании Россией ядерного оружия. В Пентагоне «бряцание ядерным оружием» со стороны России осудили, но уточнили, что США не видят признаков готовности Москвы применить его на Украине.