Мэр заявил, что в Херсоне остались 40–50 тыс. мирных жителей

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Около 40–50 тыс. жителей Херсона отказались эвакуироваться на левый берег Днепра и остались в городе. Об этом заявил в эфире «Россия 24» глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Кобец.

«По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40–50 тыс. все же остались в городе», — сказал он.

Эвакуация жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра началась 19 октября. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это угрозой затопления из-за возможного удара по Каховской ГЭС. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в середине октября заявлял, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Официально эвакуация завершилась 7 ноября, однако 11 ноября Кобец сообщил, что в Херсоне остаются 80–100 тыс. мирных жителей, их продолжают вывозить.

9 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне военной операции Сергей Суровикин пояснил, что держать оборону на правом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». В Минобороны уточнили, что выведено более 30 тыс. военных и 5 тыс. единиц техники. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа.

Российская армия взяла Херсонскую область под контроль в марте. В сентябре в результате референдума регион вошел в состав России.