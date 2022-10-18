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Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов на левый берег Днепра

Врио херсонского губернатора заявил о том, что украинская сторона накапливает силы в регионе для наступления, и «полем боя» могут стать города и деревни Херсонщины
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра. Об этом он сообщил в видеообращении в телеграм-канале.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — сказал Сальдо.

По его словам, украинская сторона накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления, группировка для отражения которого была сформирована и в России. «Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — добавил Сальдо.

Бериславский район находится на северо-востоке области и прилегает к Днепру. Ниже по течению реки находится город Херсон, к западу от него расположен Белозерский район. К югу от Херсона — между Бериславским и Белозерским районами — находится Снигиревский муниципалитет, который ранее входил в состав Николаевской области Украины. Александровский муниципалитет граничит со Снигиревским.

Вывоз населения Сальдо также объяснил созданием «масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито». «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу, — сказал он.

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Врио губернатора заявил, что переправка населения на левый берег Днепра будет проводиться поэтапно. «В этих условиях наша ключевая задача — сохранить человеческие жизни <...>», — подчеркнул Сальдо.

Незадолго до публикации видеообращения Сальдо с заявлением о ходе спецоперации выступил командующий группировкой войск Сергей Суровикин. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал ситуацию в Херсоне непростой и не исключил принятия непростых решений. «В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — сказал он.

Дальнейшие планы и действия российских сил в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, которая на сегодняшний день весьма непростая, заявил командующий.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Херсонская область эвакуация Днепр Владимир Сальдо Военная операция на Украине Херсон Николаевская область
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