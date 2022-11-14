Daily Mail показал фото двух мужчин, привязанным к столбам за помощь России

Daily Mail сообщил о мужчинах, привязанных в Херсоне за помощь России

Двоих мужчин, которых украинские власти подозревают в сотрудничестве с российской армии, привязали к столбам в Херсоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации газеты, мужчин задержали накануне. На фотографии они привязаны за руки к столбу, рядом с ними останавливаются горожане. Фотографию также публикует The Telegraph.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о вхождении украинского спецназа в Херсон. Утром того же дня российские войска оставили город — Минобороны сообщало о 30 тысячах выведенных на левый берег Днепра военнослужащих.

9 ноября командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости отвода войск с правого берега. Он назвал это решение «непростым».

Материал дополняется