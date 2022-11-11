Мэр заявил об оставшихся в Херсоне 100 тыс. мирных жителей

Мэр Херсона Кобец: в городе остаются от 80 тыс. до 100 тыс. мирных жителей

Эвакуация на левый берег Днепра продолжается, работает паромная переправа. Все желающие могут уехать, например, в Голую Пристань или Алешки, заверили власти

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсоне остаются 80–100 тыс. мирных жителей, их эвакуация продолжается, заявил в эфире «Россия 24» глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Кобец.

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. <...> Это те люди, которые подтянулись сюда из других районов и городов», — пояснил он.

По словам главы ВГА, на левом берегу Днепра проводятся «мероприятия, связанные со встречей эвакуированных семей, сотрудников». «Есть желающие покинуть Херсонскую область и передвигаться южнее, в Крым и в Россию. Поэтому все мероприятия согласованы с каждым из людей, которые эвакуируются, и оказывается помощь по их размещению», — рассказал Кобец.

Представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз сообщил телеканалу, что паромная переправа из Херсона на левый берег Днепра до сих пор работает, ходят катера, желающие могут уехать в Алешки и Голую Пристань.

Централизованная эвакуация с правобережной части региона, где находится и Херсон, завершилась 7 ноября.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил об отводе военных из Херсона. Он заявил, что держать оборону на правом берегу, «в ограниченном районе», бесперспективно. Такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным, объяснил генерал. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с его доводами.

Сегодня переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась.