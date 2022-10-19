В Херсоне началась эвакуация
В Херсоне началось организованное перемещение жителей с правого берега Днепра на левый, где развернули ПВР, сообщает администрация области.
Эвакуируемым напомнили о необходимости иметь с собой документы, деньги, лекарства, а также призвали прикрепить ко всем вещам ярлыки с именем. При этом общий вес собранных вещей и продуктов не должен превышать 50 кг.
Власти информируют о правилах поведения на сборном пункте по перемещению гражданского населения.
1. Необходимо пройти регистрацию.
2. После регистрации каждый должен знать свою группу и находиться вместе с ней, знать место и время погрузки в транспорт, а также время отправления.
3. Получив команду на убытие, быстро занять место в транспорте, соблюдая порядок и осторожность.
Власти Херсонской области объявили о вывозе на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского после заявления командующего группировкой в зоне военной операции Сергея Суровикина о «непростой ситуации» в городе.
Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Утром 19 октября местные жители начали получать СМС с призывом эвакуироваться. По словам главы администрации области Владимира Сальдо, за неделю планируется перевезти с правого берега Днепра около 50–60 тыс. человек.
В конце сентября Херсонская область наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР по итогам референдума вошла в состав России. Украина и другие страны не признали новый статус регионов.