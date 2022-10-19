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В Херсоне началась эвакуация

Власти Херсонской области: начали работать пункты перемещения жителей на правый берег
Жителей правого берега Днепра перемещают на другую сторону, где развернуты пункты временного размещения. Администрация публикует рекомендации для эвакуируемых. С собой можно взять не более 50 кг вещей и продуктов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Херсоне началось организованное перемещение жителей с правого берега Днепра на левый, где развернули ПВР, сообщает администрация области.

Эвакуируемым напомнили о необходимости иметь с собой документы, деньги, лекарства, а также призвали прикрепить ко всем вещам ярлыки с именем. При этом общий вес собранных вещей и продуктов не должен превышать 50 кг.

Власти информируют о правилах поведения на сборном пункте по перемещению гражданского населения.

1. Необходимо пройти регистрацию.
2. После регистрации каждый должен знать свою группу и находиться вместе с ней, знать место и время погрузки в транспорт, а также время отправления.
3. Получив команду на убытие, быстро занять место в транспорте, соблюдая порядок и осторожность.

Власти Херсонской области объявили о вывозе на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского после заявления командующего группировкой в зоне военной операции Сергея Суровикина о «непростой ситуации» в городе.

Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Утром 19 октября местные жители начали получать СМС с призывом эвакуироваться. По словам главы администрации области Владимира Сальдо, за неделю планируется перевезти с правого берега Днепра около 50–60 тыс. человек.

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В конце сентября Херсонская область наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР по итогам референдума вошла в состав России. Украина и другие страны не признали новый статус регионов.

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