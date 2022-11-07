Стремоусов заявил о завершении организованной эвакуации с правого берега

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Организованная эвакуация с правобережной части Херсонской области завершается, заявил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег. Сейчас, в принципе, эвакуация как таковая продолжается, только на самом деле с правого на левый берег вы можете добраться разными моментами и видами транспорта. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу, и в город мы вам не рекомендуем возвращаться», — сказал Стремоусов, отметив, что теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки.

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Он добавил, что по прибытии на левый берег жителей правобережной части Херсонской области забирают автобусы и перевозят в Крым. После этого их встречают волонтеры, а потом эвакуированные отправятся в другие регионы России. Там, как уточнил Стремоусов, их направят в пункты временного размещения.

Власти Херсонской области начали эвакуировать людей с правого берега Днепра на левый 19 октября, а 31 октября зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны от реки. Эвакуируемым обещали единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и возможность оформить сертификат на покупку жилья в России.

Стремоусов 5 ноября заявил о подготовке наступления украинских войск на Херсонскую область. По его словам, в рамках подготовки к штурму ведут массированный огонь «бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации».