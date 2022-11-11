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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объявил о входе украинского спецназа в Херсон

Президент Украины Зеленский объявил о входе спецподразделений ВСУ в Херсон
Ранее сегодня Минобороны России отчиталось, что переброска военных из Херсона завершена
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — «на подступах к городу», заявил в вечернем обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал этот день историческим и поблагодарил военных и силовиков Украины, занятых в операции на юге.

Российские военные ранее сегодня сообщили об окончании перевода группировки на левый (восточный) берег Днепра, руководство Минобороны объяснило это желанием сберечь жизни солдат и направить высвободившиеся силы на другие направления специальной военной операции. О необходимости отвода войск с правого берега министру обороны Сергею Шойгу 9 ноября доложил командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин. Он назвал решение «непростым», но отметил, что держать оборону на правом берегу Днепра в сложившихся обстоятельствах бесперспективно.

Суровикин отметил, что более 115 тыс. жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов. Командующий заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Суровикин.

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Владимир Зеленский Херсон Военная операция на Украине Украина Херсонская область

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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