Власти заявили о скором начале наступления Украины на Херсон
Украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
«Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области [была присоединена к России в конце сентября]», — сказал Стремоусов.
Он рекомендовал жителям правобережной части Днепра перебраться в левобережную часть или же уехать в другие регионы России.
«Попрошу воспринять мои слова всерьез и как максимально быструю эвакуацию», — отметил замглавы администрации.
При этом он исключил сдачу Херсона украинским военным. «Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заверил Стремоусов.
Накануне командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что в Херсоне складывается «весьма непростая ситуация». По его словам, российские войска будут действовать «осознанно, своевременно». При этом он не исключил принятия «самых непростых решений». «В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих», — утверждает генерал. Суровикин пояснил, что дальнейшие действия будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Командующий сообщил о подготовке Киевом «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», что может привести «к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения».
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов с правого берега Днепра на левый «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра».