В Херсоне рядом с машиной сотрудника ГИБДД сработало взрывное устройство

Фото: Никита Попов / РБК

Взрывное устройство сработало рядом с автомобилем сотрудника ГИБДД в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, а также Telegram-канал Baza.

По словам собеседника ТАСС, сотрудник ГИБДД ехал на автомобиле с семьей, когда сработало взрывное устройство. «Никто не пострадал, телесных повреждений нет. [Взрывное устройство было] на улице», — сказал собеседник агентства.

По данным Baza, взрыв радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, начиненного рубленными гвоздями, произошел около восьми утра в Паровозном переулке, когда мимо проезжал автомобиль майора ГИБДД. Машина получила повреждения, но пассажиры не пострадали.

В ГУ МВД по Херсонской области рекомендовали обратиться за комментарием в СКР и ФСБ. РБК направил запрос в СКР и Центр общественных связей ФСБ России.

Херсонскую область Украины с середины марта контролируют российские военные, о взятии под контроль самого Херсона российское Минобороны отчиталось через несколько дней после начала военной операции на Украине.

В регионе работает военно-гражданская администрация (ВГА), которую возглавляет бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Ранее он состоял в пророссийской Партии регионов. Его заместитель Кирилл Стремоусов неоднократно заявлял о планах провести референдум по вопросу о присоединении региона к России.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если Россия проведет референдумы о присоединении регионов, которые сейчас контролирует, то Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой.

После перехода региона под контроль российских военных военно-гражданская администрация региона неоднократно сообщала о покушениях и попытках покушений на чиновников. Так, 11, июля глава ВГА Владимир Сальдо сообщал, что на пути следования его машины было заложено взрывное устройство, но покушение удалось предотвратить.

Месяцем ранее, 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Еще через четыре дня неизвестные с помощью фугасного снаряда пытались подорвать главу ВГА села Чернобаевка Юрия Турулева. Он получил осколочные ранения и легкую контузию.