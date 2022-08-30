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В Херсоне рядом с машиной сотрудника ГИБДД сработало взрывное устройство

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Взрывное устройство сработало рядом с автомобилем сотрудника ГИБДД в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, а также Telegram-канал Baza.

По словам собеседника ТАСС, сотрудник ГИБДД ехал на автомобиле с семьей, когда сработало взрывное устройство. «Никто не пострадал, телесных повреждений нет. [Взрывное устройство было] на улице», — сказал собеседник агентства.

По данным Baza, взрыв радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, начиненного рубленными гвоздями, произошел около восьми утра в Паровозном переулке, когда мимо проезжал автомобиль майора ГИБДД. Машина получила повреждения, но пассажиры не пострадали.

В ГУ МВД по Херсонской области рекомендовали обратиться за комментарием в СКР и ФСБ. РБК направил запрос в СКР и Центр общественных связей ФСБ России.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Херсонскую область Украины с середины марта контролируют российские военные, о взятии под контроль самого Херсона российское Минобороны отчиталось через несколько дней после начала военной операции на Украине.

В регионе работает военно-гражданская администрация (ВГА), которую возглавляет бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Ранее он состоял в пророссийской Партии регионов. Его заместитель Кирилл Стремоусов неоднократно заявлял о планах провести референдум по вопросу о присоединении региона к России.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если Россия проведет референдумы о присоединении регионов, которые сейчас контролирует, то Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой.

После перехода региона под контроль российских военных военно-гражданская администрация региона неоднократно сообщала о покушениях и попытках покушений на чиновников. Так, 11, июля глава ВГА Владимир Сальдо сообщал, что на пути следования его машины было заложено взрывное устройство, но покушение удалось предотвратить.

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Месяцем ранее, 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Еще через четыре дня неизвестные с помощью фугасного снаряда пытались подорвать главу ВГА села Чернобаевка Юрия Турулева. Он получил осколочные ранения и легкую контузию.

Теги
Херсон взрывное устройство ГИБДД новости
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