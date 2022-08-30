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Херсонские власти обвинили ВСУ в обстреле Антоновского моста и домов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, также снаряды попали в два жилых дома, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«В принципе, Антоновский мост стоит в целости и сохранности. Нет каких-то разрушений», — сказал он.

Утром того же дня украинские силы ударили по жилым домам в Херсоне, добавил замглавы ВГА.

«Есть попадания на улице Кулика — это [микрорайон] ХБК [хлопчатобумажного комбината]. И на [проспекте] 200-летия Херсона. Есть действительно удары по мирной инфраструктуре», — сказал Стремоусов.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Территория Херсонской области находится под контролем российских войск с начала марта. В регионе сформированы военно-гражданские администрации.

Накануне пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступление на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Она не стала раскрывать детали, сославшись на то, что «любая военная операция требует тишины». Позднее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, владеющих разведданными, сообщил, что Украина создает условия для начала наступления на юге на земле, и в воздухе.

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Стремоусов назвал эти данные «фантазией» и «некой иллюзией, кино», однако российское Минобороны позднее подтвердило, что ВСУ пытались организовать наступление в Херсонской и Николаевской областях. Операцию сорвали, а Украина потеряла более 560 солдат и более 20 танков, говорили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях спецоперации на Украине только на основании российских официальных источников.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м. Он регулярно подвергался обстрелам с начала спецоперации, ответственность ВГА возлагала на украинскую сторону. В последний раз Стремоусов заявлял об обстреле моста 25 августа, тогда большую часть снарядов отразила система ПВО. Однако некоторые из них, по его словам, попали в дорожное полотно. Стремоусов назвал повреждения некритичными. Он также сообщал об обстрелах 22 августа и 20 июля.

В начале августа Стремоусов сказал, что через Днепр начали строить наплавную переправу в качестве дублера Антоновского моста. Ранее власти не исключали, что при дальнейших обстрелах мост может обрушиться.

Теги
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