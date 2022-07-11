В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо

В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо. На пути следования машины чиновника была заложена бомба, ее вовремя обнаружили и обезвредили

Фото: VGA_Kherson / Telegram

В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщили новые власти региона в Telegram-канале.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении.

Жители Херсона обнаружили подозрительный предмет и сообщили о нем российским Вооруженным силам, говорится в публикации.

В середине июня произошло покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Российские госагентства сообщали со ссылкой на источники, что «украинские террористы» взорвали личный автомобиль начальника УСИН, его с ранениями доставили в больницу. Сальдо говорил, что жизни Соболева ничто не угрожает.

В начале июля в ФСБ сообщили о задержании подозреваемых. Это местные жители Андрей Сереженько и Олег Пронько. Как передает ТАСС, они дали признательные показания, из которых следует, что покушение было подготовлено по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Утром 11 июля в Запорожской области было совершено неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По данным местной полиции, его автомобиль был обстрелян. Атаковавший был обнаружен местными силовиками и ликвидирован в ходе перестрелки.