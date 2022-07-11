Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Путин ввел упрощенное российское гражданство для всех украинцев Политика, 15:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:17
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:16
В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо Политика, 15:11
Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Pro, 15:07
«Цикл снижения завершается». Когда цена биткоина вернется к максимуму Крипто, 15:07
Мишустин анонсировал создание реестра долгостроев Бизнес, 15:02
Трасс заявила, что Британия должна добиться поражения России на Украине Политика, 14:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России сообщило о потере 70% состава десантной бригады ВСУ Политика, 14:56
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:53
«Много воды, мало практики»: зачем «Ростелеком» создает бизнес-сообщество Экономика образования, 14:45
В Уханьском университете выявили заболевшего холерой Общество, 14:44
Карякин предложил «идеальную кандидатуру» на пост главы федерации шахмат Спорт, 14:43
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что Роналду не продается Спорт, 14:42
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо

В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо. На пути следования машины чиновника была заложена бомба, ее вовремя обнаружили и обезвредили
Фото: VGA_Kherson / Telegram
Фото: VGA_Kherson / Telegram

В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщили новые власти региона в Telegram-канале.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении.

В Запорожье ликвидировали совершившего покушение на главу Мелитополя
Политика
Фото:vrogov / Telegram

Жители Херсона обнаружили подозрительный предмет и сообщили о нем российским Вооруженным силам, говорится в публикации.

В середине июня произошло покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Российские госагентства сообщали со ссылкой на источники, что «украинские террористы» взорвали личный автомобиль начальника УСИН, его с ранениями доставили в больницу. Сальдо говорил, что жизни Соболева ничто не угрожает.

ФСБ задержала подозреваемых в покушении на главу херсонского УСИН
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В начале июля в ФСБ сообщили о задержании подозреваемых. Это местные жители Андрей Сереженько и Олег Пронько. Как передает ТАСС, они дали признательные показания, из которых следует, что покушение было подготовлено по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Банкротного моратория мало. Что защитит от субсидиарной ответственности
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции

Утром 11 июля в Запорожской области было совершено неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По данным местной полиции, его автомобиль был обстрелян. Атаковавший был обнаружен местными силовиками и ликвидирован в ходе перестрелки.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина Херсонская область покушение
Материалы по теме
В Запорожье ликвидировали совершившего покушение на главу Мелитополя
Политика
В Запорожье заявили о покушении на главу Мелитопольского района
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter