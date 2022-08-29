Минобороны заявило о попытке наступления Украины в Херсонской области

По данным российского Минобороны, украинские силы понесли большие потери, включая более 20 танков и более 500 военнослужащих

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Ведомство утверждает, что украинские войска предприняли попытку наступления на трех направлениях и что в результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери.

По данным российского Минобороны, в ходе отражения наступления ВСУ под Херсоном уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Также Украина потеряла более 560 военнослужащих.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. Власти территорий, находящихся под контролем России, эту информацию опровергали.

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