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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о попытке наступления Украины в Херсонской области

По данным российского Минобороны, украинские силы понесли большие потери, включая более 20 танков и более 500 военнослужащих
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Ведомство утверждает, что украинские войска предприняли попытку наступления на трех направлениях и что в результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери.

По данным российского Минобороны, в ходе отражения наступления ВСУ под Херсоном уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Также Украина потеряла более 560 военнослужащих.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Во временной администрации опровергли данные о наступлении ВСУ на Херсон
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Фото:Кирилл Стремоусов / VK

Ранее Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. Власти территорий, находящихся под контролем России, эту информацию опровергали. 

Материал дополняется.

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