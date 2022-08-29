Власти Крыма и Херсона сочли фейком заявления ВСУ о наступлении на южном направлении

Власти Крыма и Херсона назвали фейком заявление ВСУ о наступлении

Украинские войска несут серьезные потери, но Западу необходимо демонстрировать активность, поэтому киевский режим продолжает заниматься имитациями и изготовлением информационных подделок, сказал Аксенов

Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Информация о том, что украинские военные начали наступление на южном направлении, является очередным фейком и вбросом украинской пропаганды, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок», — пояснил он.

Власти Херсонской области также назвали наступление ВСУ фейком. «Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

«Сегодня мы начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области», — заявила пресс-секретарь южного командования Наталья Гуменюк.

Она отказалась более подробно рассказать о боевых действиях. «Любая военная операция требует тишины», — подчеркнула Гуменюк.

Читайте на РБК Pro Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи Pro Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Статьи Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев сообщил 29 августа, что в городе после падения ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS объявили эвакуацию с рабочих мест.

«Сирена практически сутки работает — люди ушли с рабочих мест, находятся в бомбоубежищах», — сказал он. По его словам, за сутки ВСУ нанесли более десяти ракетных ударов по городу, в том числе из HIMARS.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома и школа, однако пострадавших нет. Массовая эвакуация населения из города пока не планируется.

ВС России вскоре после начала спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации. Власти регионов объявили о планах провести референдумы о вхождении в состав России.

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступают за присоединение территорий к России.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой при проведении референдумов на подконтрольных ей территориях.