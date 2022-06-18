Глава УСИН по Херсонской области получил ранение во время покушения

Неизвестные подорвали личный автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, он с ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» с ссылкой на источники в силовых структурах.

«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — сказал собеседник «РИА Новости».

По словам источника ТАСС, Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

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