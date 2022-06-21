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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области анонсировали референдум о вхождении в состав России

По словам замглавы военно-гражданской администрации региона, референдум о вхождении Херсонской области в состав России запланирован на осень, однако конкретные сроки еще не определены
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — сказал он.

По его словам, более конкретные сроки пока не определены, однако власти уже решают организационные вопросы.

Стремоусов также уточнил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

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Фото:РИА Новости

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там была создана военно-гражданская администрация, ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

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Представители военно-гражданской администрации Херсонской области неоднократно высказывались за вхождение региона области в состав России. В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители.

Президент России Владимир Путин, говоря о начале военной операции на Украине, подчеркивал, что оккупация территорий Украины не является целью спецоперации, но отмечал, что Москва признает право всех народов на самоопределение: «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — говорил Путин.

В конце мая Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Весной 2019 года такое право получили жители ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсонская область Референдум Россия Военная операция на Украине

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