Жители Херсонской области остались без электричества и воды

Вид на Херсон (Фото: РИА Новости)

Авария на подстанции привела к отключению электричества в Херсонской области, сообщил «Херсоноблэнерго» в Telegram. Компания создана под контролем пророссийских властей с идентичным украинской организации названием.

«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции, в следствие чего отсутствует водоснабжение», — сказано в сообщении.

Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения. «Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время», — пообещала компания.

25 августа пророссийская администрация Херсона сообщила об отключении электричества в городе и некоторых населенных пунктах области. Частично отсутствовали водоснабжение и мобильная связь. Тогда больницы региона перевели на электрогенераторы и приостановили оказание плановой помощи.

На следующий день украинский «Херсоноблэнерго» сообщил о значительных повреждениях энергетического оборудования на территории Нововоронцовской и Кочубеевской общин, следует из поста в Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta). Предприятие проводило ремонтные работы.