Под Херсоном убили экс-депутата от «Слуги народа»

Алексей Ковалев (Фото: из личного архива Алексея Ковалева)

Бывший депутат Верховной рады Украины («Слуга народа») Алексей Ковалев, вошедший в состав военно-гражданской администрации (ВГА) занятой российскими войсками Херсонской области и назначенный заместителем председателя ВГА по сельскому хозяйству, убит в собственном доме.

«Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим», — говорится в сообщении Следственного комитета России (СК).

По данным ведомства, погибший чиновник скончался в результате полученного огнестрельного ранения. В СК пообещали принять меры для «установления лиц, причастных к вооруженному нападению».

Весной 2022 года Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело, обвинив его в государственной измене. В июле он был заочно взят под стражу.

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