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Военная операция на Украине ,  
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Пророссийский глава Чернобаевки сообщил о покушении

Автомобиль Юрия Турулева подорвался на фугасном снаряде, когда глава администрации выезжал на работу с охраной. Он получил легкие осколочные ранения
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Херсонской области на главу военно-гражданской администрации села Чернобаевка Юрия Турулева совершили покушение. Об этом он рассказал в эфире «Вести Крым».

«Пытались подорвать меня, охрану, которая была со мной, при выезде на работу. Сработал фугасный снаряд на повороте», — сказал Турулев.

По его словам, пострадала только машина, все люди живы. У самого главы администрации легкие осколочные ранения и легкая контузия.

В эфире телеканала говорится, что взрывное устройство было заложено между клумбами и сработало, когда Турулев проезжал мимо. После взрыва его машина проехала еще несколько метров по инерции, отметил корреспондент.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Турулев был назначен главой военно-гражданской администрации Чернобаевки в начале мая, сообщал сельсовет.

Ранее в июне был подорван личный автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Он был госпитализирован, угрозы для жизни нет.

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В конце мая в результате покушения пострадал глава городской администрации Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик. В подъезде его дома произошел взрыв, также пострадали два охранника. В СК России сообщали, что в адрес Шевчика поступали угрозы после того, как тот занял пророссийскую позицию.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
покушение Херсонская область Военная операция на Украине Украина

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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