Вооруженные сторонники Трампа собрались возле офиса ФБР в Финиксе

Возле офиса ФБР в Финиксе в штате Аризона собрались вооруженные сторонники экс-президента США Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде недавно прошли обыски, сообщает CNN.

Один из собравшихся заявил, что группа хочет поддержать Трампа и выразить протест против незаконного, по их словам, обыска в резиденции Мар-а-Лаго.

В ФБР заявили, что возле офиса «мирно» собрались приблизительно 25 человек, которые расположились на тротуарах и вдоль улицы и не заходили на принадлежащую бюро территорию. Затем они стали расходиться.

Как сообщает Reuters, в адрес правоохранительных органов США, в частности ФБР, после обысков у Трампа стали поступать угрозы. В бюро их назвали «предосудительными и опасными». 12 августа в Огайо ветеран Военно-морских сил США, предположительно сторонник Трампа, напал на офис ФБР, но был смертельно ранен при задержании.

На этом фоне республиканцы потребовали обнародования материалов, которые бы доказывали законность обыска и конфискации документов в Мар-а-Лаго. С аналогичным призывом выступил и Минюст США, он счел необходимым опубликовать ордер на обыск.

Обыски в Мар-а-Лаго прошли 9 августа. Трамп рассказал, что их проводили сотрудники ФБР, при этом его никто не уведомил об этом. Экс-президент обвинил бюро в нарушении регламента, а своих оппонентов, Демократическую партию США, в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. По мнению Трампа, они «чертовски не хотят его участия в президентских выборах 2024 года». Бывший американский лидер также заявил, что нынешний президент, Джо Байден, знал о рейде ФБР на Мар-а-Лаго. В Белом доме эту информацию опровергли.

The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что ФБР, вероятно, пришло в резиденцию Трампа из-за секретных документов, которые бывший президент забрал с собой, когда покинул Белый дом. The Washington Post указывала, что сотрудники бюро искали в том числе бумаги, связанные с ядерным оружием, однако нашли ли они их, осталось неясно.

The Wall Street Journal отмечала, что из резиденции изъяли 11 комплектов секретных документов. 15 августа Трамп потребовал «вернуть на место» эти бумаги, поскольку некоторые материалы подпадают под адвокатскую тайну и защищены так называемой привилегией исполнительной власти, которая подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию.

Днем ранее члены палаты представителей, демократы Адам Шифф и Кэролин Мэлони, направили письмо главе национальной разведки США Аврил Хейнс с просьбой оценить возможный ущерб национальной безопасности, который мог нанести Трамп из-за хранения данных секретных документов в своей резиденции.

Politico узнало, что ФБР заподозрило экс-президента в нарушении закона о шпионаже, в связи с чем ему может грозить тюремное заключение.