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Напавший на офис ФБР в Огайо оказался ветераном ВМС США

Мужчина, который напал на офис ФБР в городе Цинциннати, штат Огайо, оказался ветераном Военно-морских сил (ВМС) США и Национальной гвардии Флориды, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, 42-летний Рики Шиффер служил в ВМС США с 1998 по 2003 год, а с 2008 по 2011 год являлся пехотинцем Нацгвардии Флориды. Кроме того, он год служил в Ираке.

Как сообщает CNN, нападавший мог быть сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и поэтому хотел отомстить властям за обыск.

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12 августа вооруженный мужчина попытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. При попытки задержания он был смертельно ранен полицией. Источник правоохранительных органах сообщил CNN, что мужчина был вооружен гвоздодером и штурмовой винтовкой AR-15.

Экс-президент Дональд Трамп 9 августа сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич во Флориде. В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. 

Трамп назвал действия ФБР «необоснованным и ненужным рейдом». По словам политика, в резиденции хранились только расекреченные документы,  которые он бы смог передать по первой просьбе ФБР.

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